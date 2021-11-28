Матыцин: российские фигуристы находятся в прекрасной форме в преддверии Олимпиады

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Результаты российских фигуристов на этапе Гран-при в Сочи показывают отличную форму спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Суши, мармеладки и Осака в окошке. Валиева едет в Японию в ранге абсолютной рекордсменки

В женском турнире победу одержала Камила Валиева, установив три мировых рекорда, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей - Майя Хромых. В мужских соревнованиях второе место занял Михаил Коляда. В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко заняли третье место. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли турнир в танцах на льду.

"Поздравляю российских фигуристов с успешным выступлением на домашнем этапе серии Гран-при! Наши спортсмены вошли в число призеров во всех дисциплинах и показали прекрасный прокат. Особо хотел бы отметить Камилу Валиеву, которая обновила в Сочи все мировые рекорды в женском одиночном катании", - сказал Матыцин.

"Результаты, показанные российскими фигуристами, не только радуют наших болельщиков, но и наглядно демонстрируют, в какой отличной форме находятся спортсмены в преддверии главного старта четырехлетия - Олимпийских игр в Пекине. Россия - единственная страна, которая завоевала максимально возможное количество лицензий для выступления на Играх-2022 в фигурном катании. Поздравляю с успехом в Сочи тренеров наших фигуристов и Федерацию фигурного катания на коньках России! Желаю российским спортсменам удачи в финале Гран-при, который пройдет через две недели в Японии!" - добавил министр.

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.