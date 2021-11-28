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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: фехтование стало одним из самых популярных видов спорта благодаря Усманову

Министр спорта России отметил, что соревнования стали более зрелищными после проведенных международной федерацией реформ
Министр спорта РФ Олег Матыцин Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Фехтование является одним из самых популярных видов спорта в мире благодаря реформам, которые были проведены после прихода на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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В субботу Усманов был переизбран на пост президента FIE, он возглавляет федерацию с 2008 года.

"Поздравляю Алишера Бурхановича Усманова с переизбранием на пост президента международной федерации фехтования! - сказал Матыцин. - Конгресс FIE единогласно проголосовал за его кандидатуру. Усманов внес неоценимый вклад в развитие мирового и российского спорта, а также олимпийского движения. Он возглавляет FIE с 2008 года, и за это время фехтование благодаря проведенным федерацией реформам стало одним из самых популярных видов спорта в мире. Соревнования стали более зрелищными и традиционно собирают множество болельщиков, как на трибунах, так и у экранов телевизоров. Уверен, что под руководством Алишера Бурхановича международная федерация фехтования добьется еще больших высот."

Усманов возглавлял Федерацию фехтования России с 2001 по 2009 год, а также Европейскую конфедерацию фехтования с 2005 по 2009 год.

Теги
Усманов, Алишер БурхановичЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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