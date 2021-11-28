Президент, филантроп и новатор. Как изменилось фехтование в эпоху Усманова

Известный российский бизнесмен Алишер Усманов в третий раз переизбран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Полномочия Усманова, возглавляющего организацию с 2008 года и ранее переизбравшегося на этот пост в 2012 и 2016 годах, были продлены на конгрессе организации в Лозанне путем всеобщего одобрения. Международное фехтование вновь сделало однозначный выбор в его пользу.

Мастер спорта по фехтованию Усманов, начинавший свой путь в большом спорте со сборной Узбекистана по сабле, был и президентом Федерации фехтования России, и главой Европейской конфедерации фехтования. Придя на пост руководителя FIE, он смог "перезапустить" развитие вида спорта, начав с масштабных реформ, со структурной и финансовой реорганизации, оптимизации системы правил, технологического перевооружения спортсменов и соревнований, делая акцент на рост популярности фехтования.

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В одном из интервью ТАСС Усманов признался, чем его так привлекает фехтование, — в первую очередь это дух рыцарства и уважения к сопернику. Непреложные ценности мушкетеров спортсмены, выступающие под эгидой FIE, сегодня наглядно воплощают в жизнь. А учитывая в хорошем смысле слова элитарность вида спорта, упомянутые ценности становятся привлекательнее для самого юного поколения, наблюдающего на телеэкранах разящих, колющих, рубящих самураев в белой экипировке. Телекартинка современного фехтования, пожалуй, действительно стала одним из главных достижений Усманова, который всегда мечтал сделать свой вид спорта зрелищным, динамичным и понятным. И именно доступность для понимания очень долгое время была камнем преткновения для повышения популярности вида спорта — как болельщик мог разобраться, например, в ходе поединка шпажистов? Две выжидающие момента "ужалить" фигуры на светящейся дорожке, доля секунды, и… победа?

Описание Российские фехтовальщицы Софья Позднякова, Ольга Никитина и Софья Великая © Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня система трансляции фехтования во многом предмет для зависти "коллег по цеху" — теперь этим занимаются профессиональные телевизионные команды, поединки показываются с разных ракурсов, в slow motion (c замедленными повторами). В помощь зрителям и спецэффекты, с которыми нередко экспериментируют режиссеры трансляций, и гигантские LED-платформы на полу, на которых можно видеть имена спортсменов, счет и даже смотреть развлекательные и информационные ролики. Благодаря этим инновациям современные международные соревнования по фехтованию превратились в искусное шоу как для непосредственно зрителей на арене, так и для тех, кто следит за соревнованиями с помощью телевещания или интернет-ресурсов. Чтобы оценить уровень подачи материала, достаточно посмотреть проморолик чемпионата мира по фехтования в Будапеште 2019 года со слоганом "A Kind of Magic", который стал лауреатом престижных конкурсов в области рекламы. А что касается Олимпийских игр, то фехтование смогло выйти на лидирующие позиции по просмотрам во многих странах мира. Ильгар Мамедов, главный тренер золотоносной сборной России по фехтованию (команда выиграла на Олимпиаде в Токио три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль), любит вспоминать, как после решающих поединков в ночи получал поздравительные сообщения с экспертным мнением от людей, которые раньше вообще ничего не понимали в этом виде спорта.

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"Раньше только специалисты могли определить, что такое, например, "укол направо" или "обоюдный укол", а после нашего успешного выступления сначала в Рио в 2016 году, а потом и в Токио мне писали такие сообщения, что я диву давался. И что мне особенно было приятно, так это то, что люди ставили будильники на четыре утра, чтобы посмотреть олимпийские поединки", — сказал Мамедов. Добавил рейтинга трансляциям и ряд нововведений в правилах, направленных на максимальную активность боя, а также перемены в экипировке — теперь за фехтовальщиком не тянется длинный кабель, которым спортсмен был "прикован" к чувствительной электронной системе. Сегодня современные беспроводные технологии позволяют рефери определять засчитанный укол и его точность. Кстати, совсем скоро мы можем увидеть очередное ноу-хау этого вида спорта — VR-тренажер для фехтовальщиков. Первый из них был разработан российскими специалистами. Но самую главную победу мировое фехтование под руководством Усманова одержало в преддверии Игр в Токио. Сейчас остается только гадать, сколько Усманову пришлось приложить для этого усилий, но теперь это свершившийся факт — в то время, когда многие олимпийские виды спорта изо всех сил стараются не то что приумножить свое представительство, а хотя бы сохранить его в программе Олимпийских игр, количество медалей фехтовальщиков на Играх увеличилось. А значит, увеличились и шансы спортсменов выиграть олимпийскую медаль — сейчас их разыгрывается 12 комплектов, шесть индивидуальных и шесть в команде, в которую входят еще по три-четыре спортсмена от страны. До Олимпиады в Токио фехтовальщики распределяли между собой только 10 комплектов наград, причем в каждом олимпийском цикле приходилось жертвовать двумя командными медалями поочередно в трех разных дисциплинах. По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, секрет успеха кроется в подходе Усманова. "Системный подход Алишера Бурхановича к процессу развития фехтования сделал возможным тот факт, что этот вид спорта на Играх ХХХIII Олимпиады 2020 года в Токио впервые был представлен максимально широко в программе состязаний, а спортсмены получили возможность реализовать свою олимпийскую мечту и побороться за медали во всех дисциплинах как в индивидуальном, так и в командном зачете, — рассказал ТАСС Поздняков. — Это очень важное достижение международной федерации".

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Отметил Поздняков и существенные, необходимые изменения, направленные на популяризацию фехтования, повышение интереса к нему на уровне отдельных стран и регионов, вовлечение как можно большего числа занимающихся на детском и юношеском уровнях. "По сути, международная федерация в последние годы формирует и создает новые возможности и условия, с помощью которых в конкурентной спортивной среде массовый пользователь все больше и чаще уделяет внимание именно фехтованию, делает выбор в его пользу. И в этом также важную роль играет лично президент федерации", — подчеркнул Поздняков. Для Мамедова, как для главного тренера команды России и кандидата в президенты национальной федерации фехтования, важен тот факт, что теперь шансы спортсменов в той или иной дисциплине взять командную медаль не зависят от того, каким будет командный турнир в конкретном олимпийском цикле.

Описание Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах © Bizzi/FIE

"Это исторический шаг, он поменял вообще все мировое фехтование — теперь никто на четыре года не становится "второсортным". Раньше люди, которые работали по системе ротации, понимали, что они становятся временными изгоями, поскольку их оружие в командном турнире в этом сезоне не было олимпийским", — сказал ТАСС Мамедов. "Алишера Бурхановича мы между собой называем волшебником. Он действительно может кардинально изменить наш вид спорта, а иногда даже и чью-то жизнь, свидетелями этому мы неоднократно становились на протяжении многих лет. Просто не устаешь удивляться, как благодаря его решениям происходят важные, интересные вещи. Мировому фехтованию повезло, что он пришел к руководству нашей федерацией, — к фехтованию, во многом аристократическому, закрытому виду спорта, стали относиться по-другому. Хотя мы все понимаем, как всего этого тяжело было добиться", — подчеркнул Мамедов. Усманов действительно волшебник — во что во всех смыслах ему обошлась уникальная коллекция холодного оружия, которую сегодня может увидеть каждый желающий в рамках экспозиции в здании Министерства спорта России, можно только представить. Антикварное оружие, редкие книги по фехтовальному мастерству и другие раритетные экспонаты были переданы в дар музею благотворительным фондом Усманова "За будущее фехтования". По оценке экспертов Министерства культуры РФ, коллекция является уникальной и единственной в своем роде как в России, так и за рубежом. Собрание представлено в новом зале музея на улице Казакова, над эскизами которого работал ведущий художник Большого театра Александр Кургузенков. И еще немного волшебства — амбассадорами мирового фехтования являются звезды мировой величины. Ума Турман, Мила Йовович, Ален Делон, Пирс Броснан — все эти актеры, постигшие ради своих ролей в кино искусство фехтования, сегодня являются частью большой спортивной семьи. Ума Турман с самурайским мечом блистала в роли Беатрикс из "Убить Билла", Миледи Йовович — в "Трех мушкетерах", Бонд Броснан — в "Умри, но не сейчас", Делон — в "Зорро".

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