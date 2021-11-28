Хомуха: футболисты "Зенита" имеют больше шансов на победу в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб "Зенит" имеет чуть больше шансов на победу в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал Дмитрий Хомуха, который выступал за ЦСКА и "Зенит".

Матч пройдет 28 ноября на "ВЭБ-Арене" и начнется в 20:00 мск. Во вторник "Зенит" на выезде сыграл вничью со шведским "Мальмё" со счетом 1:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Конечно, это скажется на игре "Зенита", потому что посреди недели они проводили матч, у команды нет двух полноценных составов, - сказал Хомуха. - Какой-то группе футболистов придется достаточно нелегко, поэтому сложности в игре с ЦСКА будут. Очень много зависит от психологии спортсмена, если тренерскому штабу "Зенита" удастся эмоционально подвести футболистов в правильном русле, то преимущество не будет столь явным. Но ЦСКА готовился в недельном цикле спокойно и без стрессовых ситуаций, с точки зрения движения у армейцев должно быть преимущество в этой игре".

"Мне кажется, что большого количества голов не стоит ждать в этом матче. Но забитые мячи будут, потому что и у ЦСКА, и у "Зенита" в обороне есть проблемы. В таких матчах явного фаворита нет, но шансов на победу у "Зенита" немного больше", - добавил Хомуха.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 15 матчах. "Зенит" с 33 очками лидирует в таблице чемпионата.