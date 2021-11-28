Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира

ТАСС, 28 ноября. Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки преследования на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Россиянин преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов, отставание которого составило 0,5 секунды, третьим - Артем Мальцев (отставание 0,7 секунды), четвертым - Иван Якимушкин (+5,3). Илья Семиков занял шестое место (+12,7), Алексей Червоткин - восьмое (+50,6), Андрей Ларьков - 19-е (+1.03,8), Александр Бессмертных - 50-е (+3.53,1).
Проведение гонки было под угрозой срыва из-за 20-градусного мороза. На старт не вышли норвежцы Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Ханс Холунн, Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Пол Гольберг и финн Ииво Нисканен, который должен был стартовать первым.
Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На Олимпиаде 2018 года Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.
Этап Кубка мира в Финляндии завершится в воскресенье.