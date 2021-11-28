Вяльбе считает странным решение норвежцев сняться с гонки Кубка мира из-за мороза

ТАСС, 28 ноября. Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам и финн Иво Нисканен поступили странно, отказавшись выступать в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В воскресенье проведение мужской и женской гонок преследования было под угрозой срыва из-за 20-градусного мороза. В итоге норвежцы отказались выходить на старт, такое же решение принял и Нисканен, который должен был начинать гонку.

"Мы не принимали решения бежать или нет, его приняло жюри соревнований, - сказала Вяльбе. - Для меня это [решение основных соперников сняться] странно, о чем я только что сказала и в интервью финнам. Погода же отличная, внизу - 20 градусов, ветра нет, надо же все сопоставлять. Для лыжных гонок - нормальная погода".

"Все это происходит не в первый раз, мы знаем, что они не могут бегать в холод и в сильную жару. Жаль, лучше, когда есть хорошая конкуренция, особенно в олимпийский год. Хотя они и вчера ничего сверхъестественного не показали, - добавила она. - А что, если [на Олимпиаде] в Китае будет холодно? Мы же не шахматы играем, надо готовить себя к этому".

Вяльбе заметила, что современная экипировка позволяет лыжникам бегать в мороз.

Призовую тройку в гонке преследования составили российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим финишировал Артем Мальцев.