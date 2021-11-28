Аналитик лыжной сборной России Волков назвал ошибочным предположение о причинах увольнения

ТАСС, 28 ноября. Анатолий Волков назвал ошибочным предположение о причинах своего увольнения из сборной России по лыжным гонкам. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в Instagram .

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не стала называть причины, по которым Волков прекратил работу в должности аналитика. Он предположил, что причиной стал негативный комментарий, который он оставил под постом в Instagram корреспондента "Матч ТВ" Андрея Романова.

"Многим моим подписчикам в личной переписке я осмелился выдать предположение о том, что именно Андрей отправил нашей благословенной начальнице скрин с моим комментом по его постом. Это было чисто мое предположение, которое в итоге оказалось ошибочным и не соответствует действительности", - написал Волков.

"Пожалуйста, отстаньте от Андрея, пусть человек выполняет свою работу спокойно", - добавил он.

Волков заметил, что в случившемся он винит только себя.