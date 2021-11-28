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Футбол в России

"Нижний Новгород" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 0:0
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков
© Петр Ковалев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 0:0 сыграл вничью в самарскими "Крыльями Советов" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и началась с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября.

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Команды встретились в РПЛ во второй раз, в первом круге подопечные Виктора Осинькина обыграли нижегородцев со счетом 2:0. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали "Крылья Советов", еще одна игра завершилась вничью. Дважды клубы встречались в переходных матчах, одержав по одной победе.

"Крылья Советов" не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех матчей подряд (две победы, две ничьи) и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице с 24 очками в активе. Подопечные Александра Кержакова прервали серию из пяти поражений в премьер-лиге и занимают 13-е место, набрав 15 очков.

В следующем туре "Крылья Советов" примут московский ЦСКА 4 декабря, "Нижний Новгород" дома сыграет с казанским "Рубином" на день позже.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Динамо1592427-1729
3Сочи1691626-1928
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1674527-1725
6ЦСКА1573518-1424
7Ахмат1680819-2124
8Крылья Советов1673620-1724
9Рубин1564520-2022
10Спартак1554617-2119
11Ростов1645727-2917
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1643916-2915
14Химки1628614-2514
15Урал162777-1713
16Арсенал1534816-3113

 

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