"Нижний Новгород" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 0:0 сыграл вничью в самарскими "Крыльями Советов" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и началась с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября.
Команды встретились в РПЛ во второй раз, в первом круге подопечные Виктора Осинькина обыграли нижегородцев со счетом 2:0. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали "Крылья Советов", еще одна игра завершилась вничью. Дважды клубы встречались в переходных матчах, одержав по одной победе.
"Крылья Советов" не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех матчей подряд (две победы, две ничьи) и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице с 24 очками в активе. Подопечные Александра Кержакова прервали серию из пяти поражений в премьер-лиге и занимают 13-е место, набрав 15 очков.
В следующем туре "Крылья Советов" примут московский ЦСКА 4 декабря, "Нижний Новгород" дома сыграет с казанским "Рубином" на день позже.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Динамо
|15
|9
|2
|4
|27-17
|29
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|20-20
|22
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|14
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|15
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13