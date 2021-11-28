Чебан: даты для переноса 22-го тура будут зависеть от числа клубов в плей-офф еврокубков

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Даты и временные слоты, на которые будут перенесены матчи 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), будут зависеть от того, сколько отечественных клубов пробьется в плей-офф еврокубковых турниров. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.

22 ноября клубы РПЛ на общем собрании поддержали идею о переносе матчей 22-го тура чемпионата России в интересах национальной сборной. Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц в тот же день сообщил, что существует три варианта дат, на которые могут быть перенесены матчи.

"Мы ждем декабря, когда пройдут последние игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, чтобы понимать, какие клубы у нас выйдут в весну. Тогда будут приняты решения, исполком РФС их утвердит, и мы поймем, куда и что переносим", - сказал Чебан.

"Какие временные слоты для переноса матчей рассматриваются? Давайте дождемся решения. Все зависит от того, сколько наших клубов выйдет в весну. Прогнозы? Хотел бы, чтобы все наши клубы вышли в весну", - добавил собеседник агентства.

На групповом этапе Лиги чемпионов Россию представляет петербургский "Зенит" - команда за тур до конца этого этапа гарантировала себе попадание в плей-офф Лиги Европы. В этом турнире в основной сетке страну представляют московские "Спартак" и "Локомотив". Красно-белые за тур до конца группового этапа могут выйти как в плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций, так и остаться без весенней стадии еврокубков. Железнодорожники, в свою очередь, сохраняют шансы только на плей-офф Лиги конференций.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Для попадания на мировое первенство в Катаре команде предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников - команду Польши и, в случае победы в первой игре, сильнейшего в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Обе игры россияне проведут дома, полуфинал состоится 24 марта, финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира - 29 марта.