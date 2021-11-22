"Футбол должен стать зрелищем". Хачатурянц возглавил РПЛ и рассказал о своих целях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц в понедельник на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно был избран на пост президента организации. 53-летний функционер был единственным кандидатом, он сменил на этом посту Сергея Прядкина, возглавлявшего лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года. Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Прядкина. Предшественник нового президента премьер-лиги в разговоре с ТАСС коротко прокомментировал победу сменщика. "Могу пожелать Хачатурянцу только удачи, развития лиги и процветания", - сказал собеседник агентства.

Президент РФС Александр Дюков уверен, что РПЛ под руководством Хачатурянца продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований. "Поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием на пост президента РПЛ, - заявил Дюков, комментарий которого предоставлен ТАСС службой коммуникаций РФС. - Он зарекомендовал себя как эффективный управленец, который провел большую работу в судейском комитете, заложил основу для дальнейших изменений в этой сфере. Уверен, под его руководством лига продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований, а взаимодействие РПЛ и РФС сохранит исключительно продуктивный характер". Сам Хачатурянц после завершения заседания общего собрания РПЛ лаконично заявил журналистам, что рад быть избранным на пост президента премьер-лиги. Через несколько часов на пресс-конференции он заявил, что ему нравится быть седьмым по счету главой лиги и цифра "7" принесет ему удачу. "Мы в том числе конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу в стране возросло; конкурируем, чтобы привлечь качественно другой слой населения, - подчеркнул он. - Беспокоит, что подростки играют в футбол во дворе, но не интересуются РПЛ. Будем бороться за увеличение охвата, за зрелищность". "Нам бы хотелось расширить аудиторию. Вряд ли мы сможем конкурировать с аудиторией Большого театра. Но есть люди, которые с одинаковым пиететом относятся и к первому, и ко второму", - добавил новый президент РПЛ. Также новый глава лиги рассказал журналистам о том, что попросит право голоса на голосовании клубов лиги. "Мне кажется, это имеет значение. Это не вопрос статуса, это важно для всего футбольного сообщества - является ли президент РПЛ голосующим или нет. Считаю, что будет правильно, если мой голос будет считаться наравне с голосами клубов РПЛ", - отметил он. Стратегия развития РПЛ, формат турнира и лимит на легионеров На заседании общего собрания клубов РПЛ Хачатурянц представил проект концепции стратегического развития лиги. В документе был приведен ряд направлений, ориентированных на становление чемпионата России как конкурентоспособного и привлекательного турнира. Концепция предусматривает создание стратегии развития РПЛ: на всю работу выделен срок в три-четыре месяца, формирование стратегии планируется завершить до конца марта 2022 года. "Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама концепция, сама программа развития - более серьезный документ, который требует согласования с клубами. Договорились, что в трехмесячный срок получим обратную связь. Мы хотели взять амбициозные задачи, это 20% от того, что бы мы хотели представить в стратегии", - сказал он.

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Летом 2021 года РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Позднее премьер-лиге были представлены альтернативные варианты смены формата. В понедельник руководитель РПЛ отметил, что организация ориентирована на увеличение количества матчей, признав, что "сейчас сложно сказать, какой из вариантов будет выбран". "Выбор окончательного варианта зависит от того, какую работу мы сможем провести с клубами, у них разные взгляды. Но в целом для российского футбола важно увеличение количества игр, увеличение интенсивности. Нужно время, чтобы выбрать оптимальную схему. Думаю, это будет вместе со стратегией, в ней будет представлена согласованная новая схема", - заявил Хачатурянц. Также новый президент РПЛ выразил мнение о том, что лимит на легионеров в чемпионате России должен измениться, добавив при этом, что его формат находится в стадии обсуждения. На данный момент в РПЛ действует лимит "8+17", то есть в заявку команды могут входить не более восьми иностранных футболистов, но их количество на поле не ограничено. "Вопрос по лимиту стоит давно, стоит остро, - признал Хачатурянц. - Этот вопрос беспокоит клубы, и не напрасно. На сегодняшний момент отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться. Сейчас мы не можем говорить о полной отмене, но формат обсуждается. После согласования с клубами он будет представлен РФС". Будущее Fan ID в РПЛ Много времени на пресс-конференции было посвящено законопроекту о паспорте болельщика (Fan ID), который в середине ноября в первом чтении был принят Госдумой. В середине ноября министр спорта Олег Матыцин допустил, что законопроект о введении паспорта болельщика может быть принят до конца 2021 года. Хачатурянц, рассуждая об этой теме, назвал главной задачей РПЛ "максимально довести до людей, которые будут принимать решения, условия, при которых мы не потеряем наших зрителей". "Нужно сделать систему получения прозрачной, доступной, иметь переходный период, чтобы это не сказалось на посещаемости. Задача - сделать этот процесс максимально понятным и открытым. У нас еще есть время для того, чтобы мнение всех клубов довести до людей, которые будут принимать решения", - отметил глава РПЛ. Вместе с тем президент премьер-лиги согласился с мнением о том, что "основа и прелесть футбола - фанаты за воротами". "Первоочередная задача - сохранить их; будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID, но еще нет окончательного документа. Работа с фанатами для нас в приоритете. Чтобы сохранить тех, кто дает футболу всю прелесть, понадобятся дополнительные усилия", - продолжил он.

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Также Хачатурянц пообещал, что лично встретится с фанатами после того, как документ будет принят в окончательном виде. "Все наши усилия будут направлены на то, чтобы этот документ был выпущен максимально просто для клубов. После этого я однозначно готов встретиться с группами фанатов и все им объяснить", - заявил президент РПЛ. Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и части матчей чемпионата Европы, прошедшего летом 2021 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований. Судейство останется под присмотром нового главы РПЛ Работа Хачатурянца в российском футболе началась в ноябре 2019 года, когда он занял пост руководителя судейского комитета РФС. В конце октября 2021 года президент РФС Александр Дюков заявил, что тот будет совмещать посты в РПЛ и комитете до выборов, подчеркнув, что поиск замены начнется, как только Хачатурянц будет на постоянной основе избран на пост президента премьер-лиги. Сам функционер еще до выборов заявил ТАСС, что в случае своей победы будет рекомендовать на пост председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, который в настоящее время является заместителем руководителя судейского департамента РФС по вопросам реформы, а также ответственным секретарем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. "Я никуда окончательно не ухожу. По договоренности с руководством РФС я буду присматривать за судейством. Вместо себя я рекомендую Каманцева, который пришел вместе со мной. Он в курсе начинаний и трендов, которые я проводил в судействе. Уверен, что он совместно со мной доведет реформу до конца", - повторил озвученные ранее тезисы президент РПЛ.

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Помимо должности руководителя судейского комитета Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Также с 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС. "Я остаюсь в экспертно-судейской комиссии, - заявил Хачатурянц. - Со стороны УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) возражений нет. Считаю, что значимость этого органа трудно переоценить. У нас есть этот инструмент, который выносит окончательные решения, они обоснованные, не эмоциональные", - добавил он, отметив, что вопрос о том, продолжит он руководить ЭСК РФС или нет, пока не решен. Интересы сборной России были учтены 16 ноября, еще до избрания президентом РПЛ, Хачатурянц заявил ТАСС о том, что поступило предложение перенести 22-й тур чемпионата России в интересах сборной. В понедельник после завершения заседания общего собрания лиги генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам о том, что клубы премьер-лиги поддержали данную идею, не став уточнять сроки, в которые пройдут перенесенные игры. Предварительно указанные матчи должны были состояться 19-20 марта. Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Для попадания на мировое первенство в Катаре команде предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников. Жеребьевка этой стадии отбора на чемпионат мира состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

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