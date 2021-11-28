Швед Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 28 ноября. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занял первое место в спринте на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в шведском Эстерсунде.

Самуэльссон преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 33,5 секунды и не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 11,8 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул его соотечественник, обладатель Кубка мира прошлого сезона Йоханнес Бё (+12,2; 0).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 10-е место (+53,4; 0). Эдуард Латыпов финишировал 11-м (+1.04,8; 1), Даниил Серохвостов - 23-м (+1.20,1; 1), Карим Халили - 43-м (+1.49,8; 1), Матвей Елисеев - 78-м (+2.51,9; 1), Евгений Гараничев - 113-м (+3.55,5; 3).

В общем зачете Кубка мира первое место делят Симон Дестьё из Франции и Йоханнес Бё, в активе биатлонистов по 88 очков. Тройку лидеров замыкает брат Йоханнеса Тарьей Бё (83 очка). Лучшим из россиян в общем зачете является занимающий седьмую строчку Латыпов (66).Следующий этап Кубка мира также состоится в Эстерсунде 2-5 декабря.

В новость внесены изменения (17:33 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.