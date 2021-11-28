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КХЛ

Кудашов: хоккеисты "Динамо" тяжело переживают смерть игрока молодежной команды Родионова

28 ноября все матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память об игроке
Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" тяжело переживают смерть 16-летнего хоккеиста молодежной команды Валентина Родионова. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

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"Будем играть и биться за Родю".

Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" Родионов умер в субботу в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Инцидент произошел 21 ноября. Спортсмен потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция.

"Тяжело говорить об этом, молодой, хороший, сердечный парень. Я его хорошо знал, работал с этим годом, он с моим сыном дружил. Для всех ребят тяжело, он и в лагере развития был. Соболезную его отцу, который до этого и свою жену похоронил", - сказал Кудашов.

В субботу стало известно, что все матчи Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память об игроке.

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