Кудашов: хоккеисты "Динамо" тяжело переживают смерть игрока молодежной команды Родионова

Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" Родионов умер в субботу в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Инцидент произошел 21 ноября. Спортсмен потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция.

"Тяжело говорить об этом, молодой, хороший, сердечный парень. Я его хорошо знал, работал с этим годом, он с моим сыном дружил. Для всех ребят тяжело, он и в лагере развития был. Соболезную его отцу, который до этого и свою жену похоронил", - сказал Кудашов.

В субботу стало известно, что все матчи Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память об игроке.