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Биатлон

Биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира

Спортсмен в спринте занял 113-е место
Евгений Гараничев EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Евгений Гараничев
© EPA-EFE/Anders Wiklund

ТАСС, 28 ноября. Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде из-за того, что забыл лыжные палки. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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По итогам гонки Гараничев занял рекордно низкое 113-е место из 117 участников.

"Что-то на старте случилось с Гараничевым. По информации Дениса Левко, он забыл палки в вакс-кабине. Стоял на старте и ждал. То есть Гараничев еще и проиграл из-за того, что забыл палки", - сказал Губерниев.

В феврале 2019 года Гараничев пропустил гонку преследования на этапе этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, поскольку опоздал на старт. На чемпионате мира 2019 года в том же Эстерсунде биатлонист пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования.

В субботу в индивидуальной курьезный случай произошел с другим российским биатлонистом, Эдуардом Латыповым. Спортсмен во время последнего круга вместо финишного створа поехал на огневой рубеж. Он развернулся и вышел на финишную прямую, в результате чего потерял время и лишился шансов побороться за медаль.

Гараничеву 33 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке.

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