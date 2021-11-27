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Биатлон

Российский биатлонист Латыпов перепутал финишные створы на этапе Кубка мира

Спортсмен потерял время и лишился шансов побороться за медаль
Эдуард Латыпов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Эдуард Латыпов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Российский биатлонист Эдуард Латыпов перепутал финишные створы в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Во время последнего круга Латыпов вместо финишного створа поехал на огневой рубеж. Российский биатлонист развернулся и вышел на финишную прямую, в результате чего потерял время и лишился шансов побороться за медаль. На данный момент после финиша Латыпов занимает седьмое место.

В прошлом сезоне Латыпов в общем зачете Кубка мира занял 18-е место, на заключительном этапе он впервые попал в призовую тройку в личных гонках, став вторым в масс-старте. Также на счету 27-летнего россиянина победа и три подиума в эстафетах, в том числе на чемпионате мира в словенской Поклюке.

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