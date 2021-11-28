В "Нижнем Новгороде" считают, что клуб ничьей с "Крыльями Советов" снял проклятие с арены

"Нижний Новгород" в воскресенье дома сыграл вничью со счетом 0:0 с самарскими "Крыльями Советов" в матче 16-го тура чемпионата России. После 16 матчей нижегородцы с 15 очками занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей за право сыграть в элите в сезоне-2022/23.

"С нашей стороны не хватило голов - было два момента, но мы их, к сожалению, не смогли реализовать, - сказал Измайлов. - У "Крыльев" было больше моментов, но, к нашему счастью, они их не реализовали. Команды играли в оборонительный футбол, поэтому и такой результат. Для нас это не самый плохой результат".

"Второй круг начать с ничьей - считаю, что мы сняли какое-то проклятие с домашнего стадиона, где мы не могли выиграть и даже сыграть вничью (из восьми игр чемпионата России в этом сезоне на стадионе "Нижний Новгород" команда одержала победу в первом туре над "Сочи", после чего шесть раз проиграла дома и один раз сыграла вничью - прим. ТАСС). Поэтому считаю, что для нас эта ничья больше в плюс, чем в минус. "Крылья" сегодня не удивили, мы ожидали от них подобной игры - понимали, что это очень слаженная, тренерская команда, с ней будет сложно играть", - продолжил собеседник агентства.

До зимней паузы "Нижний Новгород" проведет еще два матча - против казанского "Рубина" (5 декабря дома) и "Краснодара" (12 декабря на выезде). "Мы всегда будем играть на победу, в каждом матче мы будем надеяться на то, чтобы брать необходимые очки, как мы это уже показали с лидерами и другими командами. Мы настроены по-боевому, хотим набирать очки в любом матче", - добавил гендиректор "Нижнего Новгорода".

"Начало чемпионата для нас было хорошим, а концовку мы смазали - свалились в некую яму. Сейчас была ничья, и, надеюсь, мы начали выходить из этой психологической ямы", - заключил Измайлов, дав оценку выступлению команды в 16 стартовых турах РПЛ.