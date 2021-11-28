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Биатлон

Тихонов: забытые Гараничевым лыжные палки - нормальное для российского биатлона явление

Спортсмен из-за инцидента был вынужден стартовать в спринте на этапе Кубка мира в Швеции с задержкой более чем в полминуты, в итоге он занял 113-е место
Александр Тихонов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Тихонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Забытые олимпийским призером Сочи Евгением Гараничевым лыжные палки перед спринтом на этапе Кубка мира в Эстерсунде - обычное явление для российского биатлона. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Забыв палки, Гараничев был вынужден стартовать с задержкой более чем в полминуты, которые были приплюсованы к его времени. В итоге 33-летний спортсмен финишировал со 113-м результатом, что является антирекордом российского биатлона. Прежде Гараничев уже опаздывал на старт - в феврале 2019 года он пропустил гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. На чемпионате мира 2019 года в том же Эстерсунде биатлонист пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования.

"Ну, это нормально, этого можно было ожидать, - сказал Тихонов. - Такое случается не только с Гараничевым, таких "радостей" было много. И лыжи забывали, и палки, и даже винтовку".

"Для наших биатлонистов - это нормальное явление", - заметил он.

В эти выходные в Эстерсунде схожие казусы приключились еще с двумя российскими биатлонистами: Эдуард Латыпов в субботу в индивидуальной гонке перепутал финишный створ, а Светлана Миронова чуть не опоздала на гонку из-за сломанного крепления винтовки.

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