Шварц: футболисты "Динамо" заслужили победу в матче чемпионата России с "Рубином"

В воскресенье "Динамо" на выезде обыграло "Рубин" со счетом 3:2. На 66-й минуте матча полузащитник "Динамо" Никола Моро не реализовал пенальти. В конце первого тайма полузащитник "Рубина" Михаил Костюков получил травму ноги.

"Прежде чем начнем обсуждать матч, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким хоккеиста "Динамо" Валентина Родионова (защитник юниорской сборной России скончался в субботу в возрасте 16 лет - прим. ТАСС), - сказал Шварц. - Желаем здоровья Костюкову, который получил сегодня сложную травму, хотелось бы, чтобы он как можно быстрее восстановился".

"Я очень рад победе, трем очкам, которые нам удалось положить в копилку. Игра, конечно, была очень сложной, тяжело складывался матч, у нас был нереализованный пенальти, но игроки не опустили руки и показали хорошую реакцию. Это касается не только игроков, которые были на поле, но и футболистов на скамейке запасных, проявили себя одним целым, проявили командой, выиграли, считаем победу заслуженной", - добавил тренер бело-голубых.

"Динамо" выиграло третий матч подряд в РПЛ и располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 32 очка и отставая на один балл от петербургского "Зенита", у которого есть игра в запасе. В следующем туре столичный клуб примет "Уфу" 5 декабря.