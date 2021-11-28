Футболист "Рубина" Костюков получил перелом ноги в матче с "Динамо"

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубина" Михаил Костюков получил перелом ноги в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В воскресенье "Рубин" на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 2:3. Костюков получил травму в конце первого тайма, на второй тайм вместе него вышел Александр Зуев.

"К сожалению, не справились мы с "Динамо" на стандартах, без Оливера Абильдгора (пропустил матч из-за дисквалификации - прим. ТАСС) тяжело выигрывать верховую борьбу, - сказал Слуцкий. - К тому же довольно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно стало играть с "Динамо", хотя большую часть по качеству игры и игровым взаимодействиям у меня нет вопросов к футболистам стартового состава".

"Что касается Костюкова, то у него точно перелом, сейчас выясняется, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора уже смотрят, принимаем решение. Спорт никому не добавляет здоровья, это общеизвестный факт", - добавил Слуцкий.

"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах. В следующем туре казанский клуб в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 5 декабря.