Семак: футболистам "Зенита" не хватало свежести в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Игрокам петербургского "Зенита" не хватало свежести в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Зенит" в воскресенье на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

"Сложный, тяжелый матч. Моментов было немного. Мы смогли использовать свои и одержать тяжелую победу. Сегодня не хватило свежести", - сказал Семак.

"Начали мы не очень удачно, не хватало движения. Дальше смогли выровнять. Во втором тайме было много моментов, чтобы более рационально использовать пространство у ворот соперника. Смогли сделать это только в конце", - добавил главный тренер "Зенита".

"Зенит" после 16 матчей занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, московского "Динамо", составляет четыре очка. ЦСКА с 24 очками располагается на шестой позиции. Сине-бело-голубые 3 декабря в Санкт-Петербурге примут "Ростов", армейцы на следующий день на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".