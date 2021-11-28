Березуцкий: футболисты ЦСКА показали неплохую игру в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА показали неплохую игру в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Встреча в Москве завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0.

"Достаточно обидное поражение. Что в первом, что во втором тайме играли неплохо, пропустили два гола. Такое бывает - реализация у "Зенита" была лучше", - сказал Березуцкий.

Во втором тайме мяч после передачи Бахтиёра Зайнутдинова попал в руку защитнику "Зенита" Дмитрию Чистякову. Главный арбитр встречи Сергей Карасев пенальти не назначил.

"Вы видите футбол по телевизору, мы смотрим с бровки поля, оценивать большинство моментов достаточно тяжело, мы видим их в другом ракурсе. Если говорить по судейству, оно было хорошее. Да, было немного вопросов по мелким решениям, но это несущественно. Я не видел этот момент по телевизору, но есть у меня предположение, что там все было нормально", - отметил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА после 16 матчей занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 24 очка. "Зенит" с 36 очками продолжает располагаться на первой строчке. В 17-м туре армейцы 4 декабря на выезде встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Сине-бело-голубые днем ранее дома сыграют с "Ростовом".