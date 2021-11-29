Пришли в норму после Пекина. Российские саночники в Сочи выиграли первые медали Кубка мира

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в кратчайший срок сумела оправиться после неудачного выступления на этапе Кубка мира в Пекине и спустя неделю в Сочи завоевала первые награды соревнований, которые предшествуют Олимпиаде, намеченной на февраль 2022 года. Но для того, чтобы добиться максимального результата в столице Китая, российским спортсменам, тренерам и механикам в оставшееся время нужно выложиться по максимуму.
По итогам ноябрьского этапа Кубка мира в Сочи сборная России по санному спорту заняла второе место в медальном зачете, выиграв одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали представители Германии (2-2-1), третье место заняла команда Латвии (1-1-1). Россияне завоевали золото в смешанной эстафете (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров), серебро в соревнованиях экипажей саней-двоек (Богданов и Прохоров) и две бронзовые награды (Демченко и Роман Репилов).
"Я очень довольна результатом, мы имеем медали в каждой дисциплине и одновременно выступили в роли, так сказать, гостеприимных хозяев, не забрав себе все золото, - отметила в беседе с ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - А если серьезно, то мы показали отличный результат, ребята молодцы. Организация сочинских этапов Кубка мира очень высоко оценена руководством Международной федерации санного спорта, всеми спортсменами и тренерами, приехавшими на соревнования".
Главный тренер сборной России Сергей Чудинов также считает, что первый сочинский этап Кубка мира команда может занести себе в актив. "Но наши саночники много ошибались в эти два дня, возможно, это стало следствием той нервозной ситуации, в которой команда оказалась в Китае, - сказал тренер ТАСС. - Двукратная победительница сочинского чемпионата мира Катя Катникова могла показать хороший результат, но помешали ошибки. Самая большая потеря - это травма Татьяны Ивановой, которая не может выступить на домашних этапах Кубка мира". Иванова травмировала ногу еще в Пекине, ее появления на трассе теперь стоит ждать не раньше конца декабря.
"Хочу отметить Романа Репилова, который сумел завоевать бронзовую медаль, выступая не на своих санях, - продолжил главный тренер сборной. - Спортсмен этим результатом доказал свой высочайший уровень профессионализма. У него не было времени, чтобы даже прикатать свои сани, хотя для саночника это самое важное". Инвентарь Репилова не прилетел вместе со спортсменом в Россию и остался в Китае, где проходил предыдущий этап Кубка мира.
"Так получилось, что сегодня я выступал на чужих санях и в чужой экипировке, - сказал в беседе с ТАСС Репилов. - И с учетом того, что было со мной в последние три недели, я считаю эту бронзу маленьким призом для меня. Как говорится, бог все видит. Весь мой инвентарь остался в Китае, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни он все-таки вернется ко мне и результат будет на 100% лучше".
Китайские барьеры
На первом этапе Кубка мира, который проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, Роман Репилов занял девятое место. С 7 ноября там же проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. Чемпион мира Репилов не смог совершить положенное количество тренировочных спусков по причине того, что в течение нескольких дней не имел права выйти на трассу, так как не смог успешно пройти тестирование на коронавирус. Малое количество заездов на олимпийском треке совершил и младший брат Романа Павел Репилов, у него коронавирус был обнаружен в самом начале сбора, после чего российскую команду отправили в строжайшую изоляцию с правом выходить на лед поздно вечером после спортсменов всех остальных стран.
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Бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко, имеющий в активе три серебряные олимпийские медали, не считает, что малое количество тренировочных спусков, совершенное российскими спортсменами на новой трассе в Пекине, может напрямую негативно отразиться на олимпийских результатах российских саночников в феврале. "Все равно Олимпиада будет в конце сезона, и общий накат сыграет свою роль. Первичное знание трассы у нас уже есть, траектории прохождения виражей уже отработаны. Думаю, особого внимания сейчас требует техническая часть. Спортсмены мне говорят, что пекинская трасса своеобразная, она не грузит сани и медленная", - заметил собеседник ТАСС.
"Если говорить про Романа Репилова, то несмотря на все сложности, вызванные карантином, он выступил в Пекине без грубых ошибок. Значит, все упирается опять в технику. Поэтому ставить заранее крест на медальных надеждах из-за малого наката Роме точно не стоит. Нужно поработать над техникой, а затем ехать в Китай и бороться за олимпийские медали", - добавил Демченко.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Сочи с 4 по 5 декабря. "Я рассчитываю, что через неделю мы сможем показать более высокие результаты. Видно, что ребята успокоились, у них хороший эмоциональный фон, психологическое состояние пришло в норму. Все-таки прошлые карантинные истории не могли пройти для них бесследно", - сказал главный тренер сборной.