Пришли в норму после Пекина. Российские саночники в Сочи выиграли первые медали Кубка мира

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в кратчайший срок сумела оправиться после неудачного выступления на этапе Кубка мира в Пекине и спустя неделю в Сочи завоевала первые награды соревнований, которые предшествуют Олимпиаде, намеченной на февраль 2022 года. Но для того, чтобы добиться максимального результата в столице Китая, российским спортсменам, тренерам и механикам в оставшееся время нужно выложиться по максимуму.

По итогам ноябрьского этапа Кубка мира в Сочи сборная России по санному спорту заняла второе место в медальном зачете, выиграв одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали представители Германии (2-2-1), третье место заняла команда Латвии (1-1-1). Россияне завоевали золото в смешанной эстафете (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров), серебро в соревнованиях экипажей саней-двоек (Богданов и Прохоров) и две бронзовые награды (Демченко и Роман Репилов).

"Я очень довольна результатом, мы имеем медали в каждой дисциплине и одновременно выступили в роли, так сказать, гостеприимных хозяев, не забрав себе все золото, - отметила в беседе с ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - А если серьезно, то мы показали отличный результат, ребята молодцы. Организация сочинских этапов Кубка мира очень высоко оценена руководством Международной федерации санного спорта, всеми спортсменами и тренерами, приехавшими на соревнования".

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов также считает, что первый сочинский этап Кубка мира команда может занести себе в актив. "Но наши саночники много ошибались в эти два дня, возможно, это стало следствием той нервозной ситуации, в которой команда оказалась в Китае, - сказал тренер ТАСС. - Двукратная победительница сочинского чемпионата мира Катя Катникова могла показать хороший результат, но помешали ошибки. Самая большая потеря - это травма Татьяны Ивановой, которая не может выступить на домашних этапах Кубка мира". Иванова травмировала ногу еще в Пекине, ее появления на трассе теперь стоит ждать не раньше конца декабря.

"Хочу отметить Романа Репилова, который сумел завоевать бронзовую медаль, выступая не на своих санях, - продолжил главный тренер сборной. - Спортсмен этим результатом доказал свой высочайший уровень профессионализма. У него не было времени, чтобы даже прикатать свои сани, хотя для саночника это самое важное". Инвентарь Репилова не прилетел вместе со спортсменом в Россию и остался в Китае, где проходил предыдущий этап Кубка мира.

"Так получилось, что сегодня я выступал на чужих санях и в чужой экипировке, - сказал в беседе с ТАСС Репилов. - И с учетом того, что было со мной в последние три недели, я считаю эту бронзу маленьким призом для меня. Как говорится, бог все видит. Весь мой инвентарь остался в Китае, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни он все-таки вернется ко мне и результат будет на 100% лучше".

Китайские барьеры

На первом этапе Кубка мира, который проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, Роман Репилов занял девятое место. С 7 ноября там же проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. Чемпион мира Репилов не смог совершить положенное количество тренировочных спусков по причине того, что в течение нескольких дней не имел права выйти на трассу, так как не смог успешно пройти тестирование на коронавирус. Малое количество заездов на олимпийском треке совершил и младший брат Романа Павел Репилов, у него коронавирус был обнаружен в самом начале сбора, после чего российскую команду отправили в строжайшую изоляцию с правом выходить на лед поздно вечером после спортсменов всех остальных стран.