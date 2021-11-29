Шипов считает, что Непомнящий мог выйти вперед в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий мог выиграть вторую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Карлсен и Непомнящий сыграли три партии в матче за звание чемпиона мира, все они завершились вничью.

"Борьба идет равная на встречных курсах, а я замечу, что у Яна во второй партии были отличные шансы выиграть, и это все настраивает на оптимистический лад. Правда, и у Магнуса была хорошая атака белыми, но в итоге щит и меч уравновесили друг друга, количество ошибок оказалось одинаковым, в общем, повезло с точки зрения ничейного рока, который довлеет над матчем на первенство мира пять лет", - сказал Шипов.

Также гроссмейстер оценил шансы Непомнящего на победу, в случае если матч дойдет до тай-брейка. "Шансы Непомнящего выиграть на тай-брейке ниже, чем его шансы победить в основное время. К сожалению, чем быстрее контроль времени, чем динамичнее игра, тем сильнее перевес чемпиона мира, который владеет данным званием не только в классических шахматах, но и в быстрых и блице", - отметил эксперт.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61 хода. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют партии с укороченным контролем времени.