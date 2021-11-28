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Матч за мировую шахматную корону

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону

После трех партий счет в матче равный - 1,5:1,5
Ян Непомнящий EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 28 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После третьей партии счет в матче равный - 1,5:1,5. Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Теги
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