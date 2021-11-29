Билялетдинов не считает предательством уход Рангника из "Локомотива" в "Манчестер Юнайтед"

В понедельник стал известно, что Рангник станет временным главным тренером "Манчестер Юнайтед". 21 ноября клуб покинул главный тренер норвежец Уле-Гуннар Сульшер, исполняющим обязанности стал Майкл Каррик. Он продолжит работать с командой до получения Рангником визы.

"Наверное, нельзя говорить о каком-то предательстве, были пункты или договоренности о том, что он в случае чего может уйти куда-то, понятно, что "Манчестер Юнайтед" не всегда зовет на работу, - сказал Билялетдинов. - Дальше я не знаю, если контора какой-то курс определенный выработала, значит, заменит его помощник. Я не думаю, что здесь какое-то предательство. Команда, которая пришла, будет дальше выполнять стратегию и функции, пожелаем удачи на новом поприще, жизнь не останавливается, выправлять ситуацию нужно, время еще есть, тем более зимняя пауза скоро будет".

"Может ли Рангник кого-то забрать из "Локомотива" в "Манчестер Юнайтед"? Не знаю, кого из футболистов можно привлечь, тяжело сказать, кто у нас такой актив, кто сможет потянуть игру за "Манчестер Юнайтед". Может быть, [полузащитник Дмитрий] Баринов, но это будет большая потеря для "Локомотива", если уйдет, то опять придется тратиться на трансферы, искать замены, логично или нет, надо думать", - добавил собеседник агентства.

Билялетдинов считает, что "Локомотив" не должен был препятствовать уходу Рангника. "Как сильно это ударит по имиджу клуба? Тут по имиджу тоже можно сказать, что клуб делегировал тренера в суперклуб, тоже может быть положительная история. Смотря как это преподнести, если будем посыпать голову пеплом, то, конечно, можно расстраиваться, но смысла это не меняет. Человек уходит на должность временного тренера, наверное, в этом плане у него есть амбиции, не думаю, что мы должны препятствовать", - заключил Билялетдинов.

Рангнику 63 года, специалист работал с "Локомотивом" с февраля текущего года. В качестве тренера он дважды возглавлял германский "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны. Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.