Рангник назначен на пост временного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 29 ноября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил немца Ральфа Рангника на пост временного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт заключен до конца текущего сезона при условии получения рабочей визы. По истечении соглашения специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Исполняющий обязанности главного тренера Майкл Каррик, который заменил уволенного 21 ноября норвежца Уле Гуннара Сульшера, продолжить работать с командой до получения Рангником визы.

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба, - сказал Рангник. - Команда полна талантов, в ней отлично сочетаются молодость и опыт. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, что наиболее важно, при работе в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба на консультационной основе".

"Манчестер Юнайтед" также поблагодарил московский "Локомотив" за сотрудничество при переговорах о переходе Рангника в английский клуб. Специалист работал в российском клубе с февраля текущего года, сначала он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, в июле был назначен на пост руководителя по спорту и развитию, соглашение было рассчитано на три года.

Рангнику 63 года, в качестве тренера он дважды возглавлял германский "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны. Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков в 13 матчах. Английский клуб ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.