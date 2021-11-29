В РФС прокомментировали меры, примененные на матче чемпионата России ЦСКА - "Зенит"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) после инцидента на матче 16-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и петербургским "Зенит" сделают все возможное, чтобы впредь все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча.

"На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета", - говорится в заявлении РФС.

"Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделают все возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники", - отмечается в заявлении.

Также в РФС сообщили, что результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД, на заседание также будут приглашены представители ЦСКА.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. ЦСКА с 24 очками располагается на шестой позиции.