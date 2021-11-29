В УЕФА объяснили проведение товарищеских матчей между проигравшими в стыках командами

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал командам, которые проиграют в полуфиналах раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, провести товарищеские матчи в рамках централизованной программы по трансляциям игр национальных сборных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что по итогам жеребьевки стыковых матчей УЕФА разослал в национальные федерации сообщение о том, что настоятельно рекомендует двум проигравшим в полуфиналах командам провести в предусмотренные даты товарищеский матч между собой. Сборная России в полуфинале плей-офф сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель матча встретится 29 марта с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия за право сыграть на мировом первенстве.

"УЕФА предложил командам плей-офф включить товарищеский матч для проигравших полуфиналистов в свои планы в рамках централизованной программы УЕФА по трансляциям игр национальных сборных", - говорится в сообщении.

Сборная России по итогам группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.