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Футбол в России

Бабаев: ЦСКА до утра работал с полицией по ситуации с болельщиками после игры с "Зенитом"

Полицейские составили 51 административный протокол на фанатов армейцев после матча

ТАСС, 29 ноября. Руководство ЦСКА до пяти утра пыталось повлиять на действия полиции после задержания болельщиков команды по итогам матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом заявил генеральный директора армейцев Роман Бабаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Пиротехника и задержания.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча.

"Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали, я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал, пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило, - сказал Бабаев. - Достаточно вспомнить трагический инцидент в Риме, где обрушился эскалатор. Клуб тогда предпринимал все усилия, чтобы помочь пострадавшим. Сейчас же мы просили, чтобы к задержанным относились корректно и после предоставления ими документов, удостоверяющих личность, отпускали".

"По нашей информации, около 50 человек все еще задержаны. Как нам объяснили, они подозреваются в совершении противоправных действий. Всех остальных болельщиков отпустили - в первую очередь несовершеннолетних, женщин и людей пожилого возраста. Повторю: клуб до пяти утра в онлайн-режиме пытался сделать все, чтобы людей выпустили. По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось", - добавил он.

В понедельник в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что по матчу будет проведена проверка, результаты которой будут рассмотрены на заседании комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС. В состав комитета входят в том числе представители МВД, на заседание также будут приглашены представители ЦСКА.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 16 матчах. ЦСКА с 24 очками располагается на шестой позиции.

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