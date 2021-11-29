Бабаев: ЦСКА до утра работал с полицией по ситуации с болельщиками после игры с "Зенитом"

ТАСС, 29 ноября. Руководство ЦСКА до пяти утра пыталось повлиять на действия полиции после задержания болельщиков команды по итогам матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом заявил генеральный директора армейцев Роман Бабаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча.

"Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали, я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал, пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило, - сказал Бабаев. - Достаточно вспомнить трагический инцидент в Риме, где обрушился эскалатор. Клуб тогда предпринимал все усилия, чтобы помочь пострадавшим. Сейчас же мы просили, чтобы к задержанным относились корректно и после предоставления ими документов, удостоверяющих личность, отпускали".

"По нашей информации, около 50 человек все еще задержаны. Как нам объяснили, они подозреваются в совершении противоправных действий. Всех остальных болельщиков отпустили - в первую очередь несовершеннолетних, женщин и людей пожилого возраста. Повторю: клуб до пяти утра в онлайн-режиме пытался сделать все, чтобы людей выпустили. По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось", - добавил он.

В понедельник в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что по матчу будет проведена проверка, результаты которой будут рассмотрены на заседании комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС. В состав комитета входят в том числе представители МВД, на заседание также будут приглашены представители ЦСКА.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 16 матчах. ЦСКА с 24 очками располагается на шестой позиции.