Главный тренер "Спартака" считает закономерной ничью в матче с "Уфой"

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Ничья в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и московским "Спартаком" является закономерным результатом. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

"Спартак" в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ с "Уфой"

В понедельник "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

"Хотелось бы сказать, что игра была не очень хорошей с нашей стороны за счет соперника и искусственного поля, - сказал Витория. - Не всегда хватало уверенности и скорости. Соперник достаточно сильно осложнял игру. Но результат считаю закономерным".

На 68-й минуте Николай Рассказов заменил Максимилиано Кофрие, а на 86-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален. "Что касается замены, то Кофрие получил травму, он почувствовал небольшой дискомфорт. Рассказов старался больше играть в атаку. Кофре пришлось заменить, чтобы он восстановился к следующей игре. Удаление Рассказова не хорошо ни для него, ни для команды, но мы все проанализируем и пообщаемся с ним", - добавил Витория.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом" 4 декабря.