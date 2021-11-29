"Спартак" в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ с "Уфой"

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.
У уфимцев гол на 70-й минуте забил Алексей Никитин. Счет сравнял Александр Соболев (90+5, с пенальти). На 86-й минуте вторую желтую карточку получил защитник красно-белых Николай Рассказов и покинул поле.
В первом тайме соперники нанесли по одному удару по воротам. Худший результат по данному показателю был установлен в сентябре 2019 года в матче между "Уфой" и казанским "Рубином" (0:0), который прошел в столице Татарстана. Тогда соперники нанесли в первой половине встречи лишь один удар. Красно-белые не могут обыграть уфимцев в гостях с апреля 2017 года (три ничьих, два поражения).
После 16 матчей "Спартак" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков. Команда Алексея Стукалова идет на 12-м месте с 16 очками.
В следующем туре подопечные Руя Витории примут 4 декабря грозненский "Ахмат", "Уфа" на следующий день сыграет в гостях с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|41-17
|36
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|16
|5
|5
|6
|18-22
|20
|11
|Ростов
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|13
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|14
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|15
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13