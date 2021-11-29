"Спартак" в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ с "Уфой"

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.

У уфимцев гол на 70-й минуте забил Алексей Никитин. Счет сравнял Александр Соболев (90+5, с пенальти). На 86-й минуте вторую желтую карточку получил защитник красно-белых Николай Рассказов и покинул поле.

В первом тайме соперники нанесли по одному удару по воротам. Худший результат по данному показателю был установлен в сентябре 2019 года в матче между "Уфой" и казанским "Рубином" (0:0), который прошел в столице Татарстана. Тогда соперники нанесли в первой половине встречи лишь один удар. Красно-белые не могут обыграть уфимцев в гостях с апреля 2017 года (три ничьих, два поражения).

После 16 матчей "Спартак" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков. Команда Алексея Стукалова идет на 12-м месте с 16 очками.

В следующем туре подопечные Руя Витории примут 4 декабря грозненский "Ахмат", "Уфа" на следующий день сыграет в гостях с московским "Динамо".