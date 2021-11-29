Канчельскис назвал странным приглашение Рангника в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Приглашение немецкого специалиста Ральфа Рангника, который занимал должность руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив", на пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" является странным решением, потому что специалист не тренировал около двух лет. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

В понедельник стало известно, что Рангник станет временным главным тренером "Манчестер Юнайтед". 21 ноября клуб покинул предыдущий главный тренер норвежец Уле-Гуннар Сульшер, исполняющим обязанности стал Майкл Каррик. Он продолжит работать с командой до получения Рангником визы.

"Конечно, назначение Рангника удивило, - сказал Канчельскис. - Мое мнение было, что клубу подошел бы итальянский специалист, но там есть руководители, для которых главное - заработать деньги. Для меня это стало непонятным решением, потому что Рангник не тренирует на протяжении некоторого времени. Кто его принял - непонятно, как можно было такого человека взять, нигде особенно не поработал, какие аргументы были за него".

"Эмоциональный подъем у игроков пару месяцев будет, но ситуация непростая, как мне кажется, целесообразнее было оставить Каррика, а потом принимать решения. В любом случае при отсутствии результата будут винить Сульшера, Рангник ничего не теряет, хорошая сделка для него. Я думаю, что каждый бы в такой ситуации принял такое решение", - добавил Канчельскис.

Рангнику 63 года, специалист работал с "Локомотивом" с февраля текущего года. В качестве тренера он дважды возглавлял германский "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны. Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.