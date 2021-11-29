Томас Цорн назначен на пост спортивного директора "Локомотива"

С июля специалист работал техническим директором столичного клуба.

"Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК "Локомотив", по многим вопросам, среди которых - координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба, - говорится в сообщении. - Помимо этого, Томас будет следить за развитием академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков "Локомотива", а также займется курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей "Локомотива".

Цорн с мая 2019 года по июль 2020-го занимал должность генерального директора московского "Спартака".

В понедельник пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед" сообщила, что немец Ральф Рангник назначен на пост временного главного тренера команды. Ранее специалист работал в российском клубе с февраля в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а с 6 июля по 29 ноября занимал должность руководителя по спорту и развитию "Локомотива". После его ухода эту должность занял немец Ларс Корнетка.