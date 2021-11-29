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Футбол в России

Корнетка сменил Рангника на посту руководителя по спорту и развитию "Локомотива"

В понедельник было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером "Манчестер Юнайтед"
Руководитель по спорту и развитию футбольного клуба "Локомотив" Ларс Корнетка AP Photo/Bernd Lauter
Описание
Руководитель по спорту и развитию футбольного клуба "Локомотив" Ларс Корнетка
© AP Photo/Bernd Lauter

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Немецкий специалист Ларс Корнетка сменил Ральфа Рангника на посту руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В понедельник пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед" сообщила, что Рангник назначен на пост временного главного тренера команды. Контракт заключен до конца текущего сезона при условии получения рабочей визы. Специалист работал в российском клубе с февраля текущего года. Сначала он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а с 6 июля по 29 ноября занимал должность руководителя по спорту и развитию "Локомотива", соглашение с ним было рассчитано на три года.

"Ларс Корнетка - ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника. Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе - передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный прежде всего на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей. Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию "Локомотива" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии", - говорится в заявлении клуба.

Корнетке 43 года, в 2007 году он начал работу футбольным аналитиком в немецком "Хоффенхайме" под руководством Рангника. Также специалист работал в немецких "Шальке", "Байере" и "Баварии", австрийском "Зальцбурге" и нидерландском ПСВ. С июля 2021 года Корнетка работает в "Локомотиве", в его обязанности входила разработка и внедрение аналитических систем по сбору и интерпретации различных данных по ряду направлений, определение тактических моделей игры, участие в формировании тренерского штаба и остальных блоков спортивного департамента клуба.

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