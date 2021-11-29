"Арсенал" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях проиграл со счетом 1:3 тульскому "Арсеналу" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Корнетка сменил Рангника на посту руководителя по спорту и развитию "Локомотива"

На эту тему

В составе победителей голы забили Даниил Хлусевич (17-я минута) и Евгений Марков (40, 58). У проигравших отличился Пабло (90+3).

Туляки прервали четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в чемпионате, до этого команде Миодрага Божовича удалось обыграть 16 октября на своем поле петербургский "Зенит" (2:1). "Арсенал", проигравший железнодорожникам в предыдущих трех встречах, одержал первую победу над "Локомотивом" с 6 декабря 2019 года (4:0).

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Команда Маркуса Гисдоля с 25 очками идет четвертой.

В следующем туре "Арсенал" 5 декабря сыграет в гостях с подмосковными "Химками". "Локомотив" днем ранее примет екатеринбургский "Урал".