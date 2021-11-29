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Футбол в России

"Арсенал" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась победой туляков со счетом 3:1
Футболисты "Арсенала" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Арсенала"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях проиграл со счетом 1:3 тульскому "Арсеналу" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей голы забили Даниил Хлусевич (17-я минута) и Евгений Марков (40, 58). У проигравших отличился Пабло (90+3).

Туляки прервали четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в чемпионате, до этого команде Миодрага Божовича удалось обыграть 16 октября на своем поле петербургский "Зенит" (2:1). "Арсенал", проигравший железнодорожникам в предыдущих трех встречах, одержал первую победу над "Локомотивом" с 6 декабря 2019 года (4:0).

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Команда Маркуса Гисдоля с 25 очками идет четвертой.

В следующем туре "Арсенал" 5 декабря сыграет в гостях с подмосковными "Химками". "Локомотив" днем ранее примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113241-1736
2Динамо16102430-1932
3Сочи1691626-1928
4Локомотив1667322-1825
5Краснодар1674527-1725
6ЦСКА1673618-1624
7Ахмат1680819-2124
8Крылья Советов1673620-1724
9Рубин1664622-2322
10Спартак1655618-2220
11Ростов1645727-2917
12Арсенал1644819-3216
13Уфа1637617-2216
14Нижний Новгород1643916-2915
15Химки1628614-2514
16Урал162777-1713

 

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