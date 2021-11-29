"Арсенал" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях проиграл со счетом 1:3 тульскому "Арсеналу" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Даниил Хлусевич (17-я минута) и Евгений Марков (40, 58). У проигравших отличился Пабло (90+3).
Туляки прервали четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в чемпионате, до этого команде Миодрага Божовича удалось обыграть 16 октября на своем поле петербургский "Зенит" (2:1). "Арсенал", проигравший железнодорожникам в предыдущих трех встречах, одержал первую победу над "Локомотивом" с 6 декабря 2019 года (4:0).
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Команда Маркуса Гисдоля с 25 очками идет четвертой.
В следующем туре "Арсенал" 5 декабря сыграет в гостях с подмосковными "Химками". "Локомотив" днем ранее примет екатеринбургский "Урал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|41-17
|36
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|22-18
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|16
|5
|5
|6
|18-22
|20
|11
|Ростов
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|Арсенал
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|13
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|14
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|15
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|16
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13