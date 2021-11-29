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Футбол в России

Аджоев: такой футбол, как в игре с "Локомотивом", хочется видеть от "Арсенала" всегда

Тульский клуб в понедельник одержал победу над железнодорожниками со счетом 3:1

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Такой футбол в исполнении тульского "Арсенала", как в матче с московским "Локомотивом", хотелось бы видеть в каждой игре. Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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"Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе, это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче. "Локомотив" - серьезный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями", - сказал Аджоев.

"Тем ценнее и приятнее наша победа. Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре. Встреча с "Локомотивом" уже завтра станет историей, будем готовиться к следующему матчу с "Химками", - добавил он.

"Арсенал" сыграет с подмосковными "Химками" 5 декабря.

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