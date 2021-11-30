Заваров: футболист Левандовский больше всех заслужил получить "Золотой мяч"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский выступил на клубном уровне лучше других игроков в 2021 году, поэтому именно он должен был стать обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Такое мнение ТАСС высказал занявший шестое место по итогам голосования за "Золотой мяч" в 1986 году Александр Заваров.

В понедельник аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча", набрав 613 очков в голосовании. Второе место занял Левандовский (580), третьим стал полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (460).

"Как-то все получилось несправедливо, - сказал Заваров. - Левандовский сейчас показывает хорошую игру, достаточно сильный игрок. Поэтому для меня стало удивлением, что он не получил "Золотой мяч", потому что Месси то не играл, то играл. Сложно сказать, почему так, наверное, так посчитали".

"Я считаю, что Левандовский больше заслуживал получить "Золотой мяч". Он является забивным и самым ярким нападающим, который заслужил этот приз. Левандовский на клубном уровне был лучшим игроком", - добавил Заваров.

Обладатель пяти "Золотых мячей" португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал шестым в голосовании этого года. "Роналду показал не такую игру, как все привыкли видеть. Конечно, тоже удивление, потому что он в таком возрасте забивает мячи, играет нормально. Но все же я думаю, что Левандовский был лучше всех", - заключил Заваров.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.