Левандовский поздравил Месси с получением "Золотого мяча"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нападающий германского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовский поздравил аргентинского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси с получением "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram .

Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле" в понедельник. По итогам голосования поляк занял второе место, набрав 580 очков. Обладателем награды стал аргентинец Лионель Месси (613 очков). В ходе церемонии Левандовский получил приз лучшему нападающему года.

"Для начала хочу поздравить Месси с победой на этой церемонии, - написал Левандовский. - Также хочу поблагодарить каждого журналиста, который голосовал за меня и считал мои достижения важными в 2021 году. Я получил награду "Нападающий года", и ни один игрок не может выиграть индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за его спиной. Я хочу поблагодарить "Баварию" за возможности, которые она мне предоставила, чтобы добиться успеха и осуществить мои мечты, спасибо моей семье и жене Анне - ты любовь всей моей жизни и мой лучший друг".

33-летний Левандовский в прошедшем сезоне получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, он забил 41 гол в 29 матчах, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши игрок принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.