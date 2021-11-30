Париж торжествует. Лионель Месси впервые получил "Золотой мяч" в качестве игрока ПСЖ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Аргентинский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем приза "Золотой мяч", который французский журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года. Церемония вручения награды прошла в понедельник в парижском театре "Шатле". Месси впервые получил эту награду в качестве игрока ПСЖ. Приз аргентинцу вручил его бывший одноклубник по испанской "Барселоне" уругвайский нападающий Луис Суарес. После получения награды аргентинский нападающий нажал специальную кнопку, после чего Эйфелева башня начала мерцать в честь победы игрока. В это же время на фасад Дворца Шайо, который находится напротив Эйфелевой башни, вывели изображение Месси. "Для меня большая гордость иметь возможность снова вписать свое имя в список обладателей "Золотого мяча", - сказал Месси, комментарий которого приводит пресс-служба ПСЖ. - Это невероятное чувство - получить эту награду в седьмой раз. Я хочу поблагодарить мою семью, моих друзей и всех людей, которые поддерживают меня постоянно и без которых я бы не смог этого добиться".

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Месси набрал 613 баллов в голосовании, второе место занял польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский (580), третьим стал итальянский полузащитник английского "Челси" Жоржиньо (460). В голосовании приняли участие 30 номинантов и 180 журналистов. До церемонии существовало мнение, что именно Левандовский больше заслуживает получить "Золотой мяч", ему же должны были вручить приз в прошлом году, когда церемония была отменена из-за пандемии коронавируса. "Роберт, ты заслуживаешь "Золотого мяча", - обратился Месси к Левандовскому во время церемонии. - В прошлом году все были согласны с тем, что ты должен был стать обладателем этой награды". Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который также присутствовал на церемонии, заявил, что клуб гордится Месси. "Я хотел бы поздравить Лео, - сказал Аль-Хелаифи, комментарий которого приводит пресс-служба ПСЖ. - Клуб безмерно гордится тем, что один из наших игроков выиграл самый престижный и желанный приз. Лео еще немного переписал историю футбола. Как и все наши болельщики по всему миру, мы рады видеть одного из величайших игроков всех времен в красно-синей майке". В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, по итогам турнира он был признан лучшим игроком. В составе "Барселоны" выиграл Кубок Испании, также форвард с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В августе аргентинец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на два года. В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за ПСЖ 11 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Месси увеличил отрыв от преследователей "Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

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Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", что является рекордом, до этого аргентинец получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Его ближайшим преследователем является португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). В нынешнем голосовании португалец занял шестое место, набрав 178 баллов. Роналду не приехал на церемонию, как рассказал главный редактор France Football Паскаль Ферре, причиной этому послужил карантин, однако игрок "Манчестер Юнайтед" эту информацию опроверг, обвинив того во лжи и в использовании его имени в целях рекламы себя и издания. Третьими по количеству наград идут француз Мишель Платини и нидерландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен. Эти игроки получали "Золотой мяч" по три раза. Платини становился обладателем приза в 1983, 1984 и 1985 годах, дважды занимал третье место в голосовании (1977, 1980). Кройф выигрывал награду в 1971, 1973, 1974 годах и становился третьим в 1975 году, ван Бастен становился лучшим футболистом мира в 1988, 1989 и 1992 годах. Больше одного раза "Золотой мяч" также получали немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1978, 1979). Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, - Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим "Золотой мяч", Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). Статистика ближайших претендентов Месси 34 года, он является воспитанником "Барселоны", в ее составе он дебютировал в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Аргентины он завоевал золото Олимпийских игр 2008 года и Кубка Америки 2021 года. Также на его счету серебро чемпионата мира 2014 года (был признан лучшим игроком турнира), он становился трехкратным серебряным призером Кубка Америки, а также бронзовым призером турнира. В 2009 и 2019 годах был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

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Месси является шестикратным обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и восемь - чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (123 гола) и первое место в списке снайперов первенства Испании (474). Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году). Занявший второе место в голосовании на "Золотой мяч" Левандовский в понедельник получил приз лучшему нападающему года. В 2021 году нападающий побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, Левандовский забил 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы. Жоржиньо, который занял третье место по итогам голосования, в 2021 году в составе "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также полузащитник был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В составе сборной Италии Жоржиньо выиграл чемпионат Европы. Победители других номинаций Церемония награждения началась с приза лучшему футболисту до 21 года ("Трофей Копа"). Обладателем награды стал полузащитник "Барселоны" Педри. Он стал третьим в истории лауреатом данной премии. В 2018 году лучшим молодым игроком был признан француз Килиан Мбаппе, в 2019-м - нидерландец Маттейс де Лигт. В 2021 году Педри также стал обладателем аналогичной премии Golden Boy, вручаемой итальянской газетой Tuttosport. Педри 19 лет, он выступает за "Барселону" с 2020 года, в составе команды он выиграл Кубок Испании. При этом рубеж в 50 сыгранных за "Барселону" матчей он достиг в возрасте 18 лет 5 месяцев, уступая по этому показателю в истории клуба только Бояну Кркичу (18 лет 3 дня), выступавшему за клуб в 2007-2011 годах. В составе сборной Испании Педри стал бронзовым призером чемпионата Европы и серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2021 году, он был признан лучшим молодым игроком Евро.

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