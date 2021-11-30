Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии матча за мировую шахматную корону

ДУБАЙ /ОАЭ/, 30 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в четвертой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

Счет в матче равный - 2:2. Пятая партия состоится в среду, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором шахматисты сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до пяти мини-матчей, состоящих из двух партий в блиц, и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Четырнадцатая партия запланирована на 14 декабря, тай-брейк - на 15 декабря. Призовой фонд матча составляет €2 млн, победитель получит 60% (или 55% в случае победы на тай-брейке).

Непомнящему 31 год, он впервые играет в матче за мировую шахматную корону. Карлсен, которому 30 ноября исполнился 31 год, завоевал звание чемпиона мира в 2013 году, обыграв индийца Вишванатана Ананда. Норвежец трижды успешно защитил титул, победив в матчах против Ананда (2014), россиянина Сергея Карякина (2016) и американца Фабиано Каруаны (2018).