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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: проигравшим в стыках сборным будет полезно провести товарищеский матч

Ранее УЕФА рекомендовал проигравшим в стыковых матчах на чемпионат мира командам провести товарищескую игру
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает полезной инициативу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении товарищеских игр среди проигравших в плей-офф отбора к чемпионату мира. Об этом он собщил журналистам.

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В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что по итогам жеребьевки стыковых матчей УЕФА разослал в национальные федерации сообщение о том, что настоятельно рекомендует двум проигравшим в полуфиналах командам провести в предусмотренные даты товарищеский матч между собой.

"Нормально оцениваю. Я считаю, что будет полезно для команд, где тренер будет работать дальше", - сказал Карпин.

Сборная России сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

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Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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