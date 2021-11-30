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КХЛ

"Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Артем Федоров ("Динамо") и Стивен Кэмпфер ("Ак Барс") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Артем Федоров ("Динамо") и Стивен Кэмпфер ("Ак Барс")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 443 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик О'Делл (2-я минута), Богдан Якимов (28) и Вадим Шипачев (44, 60), у проигравших отличился Даниил Тарасов (54).

Форвард бело-голубых Владислав Ефремов провел 200-й матч в КХЛ. Нападающий столичной команды Станислав Галиев сделал две результативные передачи, он не уходит со льда без набранных очков шесть матчей подряд. Тарасов в июле из "Динамо" перешел в "Ак Барс".

Шипачев вошел в четверку лучших бомбардиров в истории "Динамо", набрав 273 очка. Форвард превзошел результат Сергея Светлова (272). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634).

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками после 34 игр, "Ак Барс" идет третьим на Востоке с 47 очками в 35 встречах. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана 2 декабря, "Ак Барс" днем позже в гостях встретится с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит341632247108-8348
2ЦСКА351553111088-7548
3Динамо М3420210011117-8446
4Северсталь33143422880-6946
5СКА331423329103-7643
6Локомотив351521331189-7742
7Спартак351350211488-8839
8Динамо Мн331240421197-10538
9Торпедо341510221487-8036
10Сочи341121311679-8932
11Витязь34702551584-10628
12Динамо Р32910421663-9726
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург342124016123-7955
2Трактор361546128108-8853
3Ак Барс35143405983-8047
4Салават Юлаев351821211095-6845
5Авангард341811111299-7742
6Сибирь341403131369-7238
7Нефтехимик341122231485-10035
8Автомобилист3411213215107-9833
9Амур35724231769-9331
10Барыс33733221681-10330
11Куньлунь33611122271-12719
12Адмирал35502322358-11719

 

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