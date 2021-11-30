"Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 443 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик О'Делл (2-я минута), Богдан Якимов (28) и Вадим Шипачев (44, 60), у проигравших отличился Даниил Тарасов (54).

Форвард бело-голубых Владислав Ефремов провел 200-й матч в КХЛ. Нападающий столичной команды Станислав Галиев сделал две результативные передачи, он не уходит со льда без набранных очков шесть матчей подряд. Тарасов в июле из "Динамо" перешел в "Ак Барс".

Шипачев вошел в четверку лучших бомбардиров в истории "Динамо", набрав 273 очка. Форвард превзошел результат Сергея Светлова (272). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634).

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками после 34 игр, "Ак Барс" идет третьим на Востоке с 47 очками в 35 встречах. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана 2 декабря, "Ак Барс" днем позже в гостях встретится с омским "Авангардом".