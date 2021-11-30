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КХЛ

Кудашов считает, что хоккеист Шипачев соответствует уровню олимпийского турнира

Нападающий "Динамо" является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев демонстрирует достаточный уровень игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) для попадания в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине. Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер сборной России и "Динамо" Алексей Кудашов.

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Шипачев является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона. 34-летний нападающий забросил 19 шайб и сделал 31 результативную передачу в 34 матчах.

"Я не могу рекомендовать. Да, есть моменты, которые надо подправить. Я считаю, что у него олимпийский уровень", - сказал Кудашов.

"У меня Олимпиады в голове вообще нет, - отметил Шипачев. - У нас игры через день, думаем уже о следующей игре. Послезавтра уже новый день, новая игра, мы готовимся к ней. У нас завтра ранний вылет".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года. В составе сборной России он также становился чемпионом мира (2015), серебряным (2016) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

Ранее министерство спорта согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Его помощниками в тренерском штабе будут Кудашов, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков.

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