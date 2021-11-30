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КХЛ

Тренер "Динамо" Кудашов посвятил победу над "Ак Барсом" умершему хоккеисту Родионову

По словам наставника московского клуба, молодой защитник был на подходе к главной команде
Главный тренер ХК "Динамо" Алексей Кудашов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Динамо" Алексей Кудашов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов посвятил победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над казанским "Ак Барсом" (4:1) умершему хоккеисту Валентину Родионову. Об этом он рассказал журналистам.

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Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" скончался в субботу. Он почувствовал себя плохо на матче Открытого первенства Москвы с ЦСКА 21 ноября.

"Победу хочу посвятить Валентину Родинонову. Молодому парню, который не сыграл за нас, но, наверное, сыграл бы. Это был тот хоккеист, который был на подходе. У него было все: и мастерство, и желание, и сердце", - сказал Кудашов.

"Парень был с открытым сердцем, душа компании. Его все считали весельчаком и другом, за счастье было сходить погулять вместе. Это очень серьезная утрата", - добавил Кудашов.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками после 34 игр, в следующем матче бело-голубые на выезде сыграют с "Барысом" из Нур-Султана 2 декабря.

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