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Кризис в российской легкой атлетике

Андерсен: легкая атлетика России неуклонно выполняет условия для восстановления статуса

По мнению рабочей группы, меры, предпринятые ВФЛА, отражают ее желание изменить антидопинговую культуру
Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен EPA/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 1 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) неуклонно движется на пути к восстановлению своего международного статуса и в настоящее время выполняет все требования дорожной карты. Об этом говорится в докладе главы рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, опубликованном на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Очередное заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций проходило с 30 ноября по 1 декабря. Ситуация в российской легкой атлетике была одним из пунктов повестки заседания.

"ВФЛА неуклонно продвигается к выполнению условий, выдвинутых для ее восстановления членства World Athletics, - сказал Андерсен. - На сегодняшний день реализованы многие ключевые пункты дорожной карты. Кроме того, международные эксперты придерживаются мнения, что эти шаги ВФЛА отражают новую культуру, которая искренне стремится отказаться от допинговой практики прошлого и взять на себя обязательство придерживаться принципов чистого спорта".

Андерсен отметил, что в российской легкой атлетике есть еще те, которые пока не приняли эту новую антидопинговую культуру, поэтому Всероссийской федерации легкой атлетики предстоит еще немало работы в этом направлении. Международная федерация рассчитывает, что ВФЛА усилит антидопинговую деятельность в ряде регионов РФ, к которым у World Athletics есть вопросы.

"Но в целом справедливо будет сказать, что новое руководство ВФЛА, похоже, действительно стремится внедрить это изменение антидопинговой культуры и обеспечить, чтобы оно глубоко укоренилось в российской легкой атлетике", - подчеркнул Андерсен.

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