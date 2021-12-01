Андерсен: легкая атлетика России неуклонно выполняет условия для восстановления статуса

ТАСС, 1 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) неуклонно движется на пути к восстановлению своего международного статуса и в настоящее время выполняет все требования дорожной карты. Об этом говорится в докладе главы рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, опубликованном на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Очередное заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций проходило с 30 ноября по 1 декабря. Ситуация в российской легкой атлетике была одним из пунктов повестки заседания.

"ВФЛА неуклонно продвигается к выполнению условий, выдвинутых для ее восстановления членства World Athletics, - сказал Андерсен. - На сегодняшний день реализованы многие ключевые пункты дорожной карты. Кроме того, международные эксперты придерживаются мнения, что эти шаги ВФЛА отражают новую культуру, которая искренне стремится отказаться от допинговой практики прошлого и взять на себя обязательство придерживаться принципов чистого спорта".

Андерсен отметил, что в российской легкой атлетике есть еще те, которые пока не приняли эту новую антидопинговую культуру, поэтому Всероссийской федерации легкой атлетики предстоит еще немало работы в этом направлении. Международная федерация рассчитывает, что ВФЛА усилит антидопинговую деятельность в ряде регионов РФ, к которым у World Athletics есть вопросы.

"Но в целом справедливо будет сказать, что новое руководство ВФЛА, похоже, действительно стремится внедрить это изменение антидопинговой культуры и обеспечить, чтобы оно глубоко укоренилось в российской легкой атлетике", - подчеркнул Андерсен.