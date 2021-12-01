Рабочая группа обеспокоена числом расследований в отношении российских тренеров

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проводит недостаточно расследований в отношении российских тренеров, которые ранее работали с принимавшими допинг спортсменами. Об этом заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
17 ноября конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Организация была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.
"Рабочая группа высказала обеспокоенность. Недостаточно расследований проводится по отношению к российским тренерам, работавших с атлетами, которые принимали допинг", - сказал Андерсен.