Пять легкоатлетов из России не сдавали дополнительный допинг-тест перед зарубежным стартом

ТАСС, 1 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обеспокоена тем, что пять российских легкоатлетов нарушили свои обязательства, взятые при получении нейтрального статуса, и выступили на международных турнирах, не проходя перед этим дополнительное внесоревновательное тестирование. Об этом говорится в докладе главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, опубликованном на сайте международной федерации.

По информации World Athletics, в 2021 году 99 российских легкоатлетов получили статус нейтральных спортсменов с условием, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) организует для них одно-два дополнительных внесоревновательных тестирования перед тем, как они начнут выступать на международных турнирах.

"Но в пяти случаях ВФЛА не смогла организовать эти тесты, и поэтому пять спортсменов соревновались, не пройдя их", - сообщил Андерсен.

Глава рабочей группы World Athletics ранее также выразил обеспокоенность тем, что ВФЛА, по его мнению, не стала проводить расследование в отношении пяти действующих тренеров, которые ранее работали со спортсменами, нарушившими антидопинговые правила. Андерсен отметил позицию ВФЛА по этому вопросу, которая считает, что все подобные расследования должно проводить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).