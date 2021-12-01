Статус нейтральных легкоатлетов могут аннулировать при ухудшении ситуации с допингом

ТАСС, 1 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставляет за собой право отменить статусы нейтральных атлетов в случае, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет достаточно эффективно реализовывать пункты дорожной карты по восстановлению, а ситуация с допингом в российской легкой атлетике ухудшится. Об этом говорится в докладе главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, опубликованном на сайте международной федерации.

World Athletics допустит на чемпионат мира 2022 года не более 20 российских спортсменов

В среду было объявлено, что Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение допустить до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

"Совет World Athletics может отменить статус ANA [нейтрального спортсмена] в любое время по своему усмотрению в случае, если рабочая группа заявит о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики недостаточно эффективно выполняет пункты дорожной карты, - заявил Андерсен. - Причиной для отмены статуса может быть и нарушение антидопинговых правил одним из 20 российских спортсменов, которых отберет ВФЛА для участия в крупнейших международных соревнованиях 2022 года".

"Квота в 20 спортсменов будет автоматически сокращена на 25%, если не будут соблюдены требования по получению статуса ANA (не пройдено дополнительное тестирование и прочее - прим. ТАСС)", - продолжил глава рабочей группы.

В 2021 году по решению World Athletics на крупнейших международных легкоатлетических стартах имели право выступать не более 10 российских спортсменов.

Ранее в своем докладе Андерсен заявил, что в настоящее время Всероссийская федерация легкой атлетики неуклонно движется на пути к восстановлению своего международного статуса и выполняет все требования дорожной карты.