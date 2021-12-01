Привалова: решения World Athletics в отношении российских легкоатлетов обнадеживают

В среду Совет World Athletics принял решение допустить до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. В 2021 году на крупнейших международных легкоатлетических соревнованиях имели право выступать не более 10 российских спортсменов.

"Обнадеживает, что Совет World Athletics отметил прогресс работы ВФЛА, оставил в силе нейтральный статус на 2022 год, разрешил выезжать ветеранам на соревнования и в два раза увеличил представительство россиян на крупных международных стартах. В то же время хочу обратить внимание спортсменов, тренеров и менеджеров на те пункты в докладе рабочей группы, которые указывают на нарушения некоторых спортсменов и тренеров, своими действиями ставящих под угрозу восстановление ВФЛА. Мы всячески будем пресекать такие действия, строго придерживаясь курса в выполнении стратегического плана и дорожной карты. Я благодарю за поддержку и помощь Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и международных экспертов, впереди у нас еще много работы, но я уверена, что мы движемся в правильном направлении", - сказала Привалова.

Российские атлеты в следующем году смогут принять участие в летнем чемпионате мира в американском Юджине (июль), зимнем мировом первенстве в Белграде (март), летнем чемпионате Европы в Мюнхене (август), командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане (март), чемпионате мира по полумарафону в Китае (ноябрь) и чемпионате Европы по кроссу в Италии (декабрь), причем эти 20 спортсменов будут выбираться ВФЛА не на каждое соревнование, а на все шесть турниров. World Athletics также постановила, что на любых других международных турнирах 2022 года (включая чемпионат мира для спортсменов до 20 лет) российские легкоатлеты, имеющие нейтральный статус, могут выступать без какой-либо квоты. Легкоатлеты до 15 лет получат право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе без предварительной подачи заявок.