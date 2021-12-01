Тарпищев: сборная России в плей-офф Кубка Дэвиса должна выглядеть лучше, чем в группе

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборной России должны выглядеть лучше в плей-офф Кубка Дэвиса, чем на групповом этапе, шансы на выход в полуфинал у команды высокие. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России, капитан команды Шамиль Тарпищев.

Ранее сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции. Матч пройдет 2 декабря.

"Сегодня все провели по две тренировки, все готовы к игре, настроение и командный дух хорошие. В целом команда должна выглядеть получше, чем на групповом этапе. Теоретически шансы нашей команды выше [чем у шведов], но все будет зависеть от фактического состояния. Конец сезона, в этом проблема, никто не может играть ровно из-за психологического утомления", - сказал Тарпищев.

"Физически все готовы - вопрос нервов и стабильности", - добавил капитан команды.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006).