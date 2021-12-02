Ибрагимович заявил о желании продлить контракт с "Миланом"

ТАСС, 2 декабря. Шведский нападающий Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с итальянским "Миланом" после того, как клуб подписал новое соглашение с главным тренером Стефано Пиоли. Комментарии футболиста приводит телеканал Sky Sport .

Ранее Пиоли подписал новый контракт с "Миланом", рассчитанный до 30 июня 2023 года с возможностью продления на один год.

"Если Пиоли продлил контракт, то я тоже продлю, - сказал Ибрагимович. - Он заслуживает этого, он отлично выполняет свои обязанности и должен продолжать работать".

Также швед оценил шансы "Милана" на победу в чемпионате Италии в текущем сезоне. "Сейчас мы находимся на вершине, но мы должны работать и двигаться только вперед. Я счастлив, что наши болельщики верят в чемпионство. И я надеюсь, что мы сможем подарить им эту радость, мы должны выиграть трофеи, иначе все это не имеет значения", - отметил нападающий.

Ибрагимовичу 40 лет, его действующий контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне он отметился шестью голами и двумя результативными передачами в 12 матчах за "Милан". После 15 туров миланский клуб занимает второе место в таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков и отставая от лидирующего "Наполи" на одно очко.